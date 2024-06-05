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Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Haziran 2024 altın fiyatları…

05 Haziran 2024 | 11:09
Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 441 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 437 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 441 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 20 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI   

Altının onsu ise dün yüzde 1 azalışla günü 2 bin 327 dolardan tamamlarken şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 334 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğu şeklinde yorumlanan sinyallerin ardından varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama zamanına ilişkin uzun süredir devam eden belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, son verilerin ardından Bankanın bu yıl faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 74'e, kasımda gitme ihtimali yüzde 91'e çıkarken, olası faiz indiriminin ardından aralıkta ikinci bir faiz indirimi yapılması ihtimali yüzde 75'e yükseldi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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