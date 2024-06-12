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Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Haziran 2024 altın fiyatları…

12 Haziran 2024 | 11:31
Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 410 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 410 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının aynı seviyede 2 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 830 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,3 artışla günü 2 bin 316 dolardan tamamlarken, bugün bir önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 317 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve ülkedeki enflasyon verileri öncesinde varlık fiyatlamalarındaki belirsizliğin sürdüğünü kaydederek, bugün yoğun veri gündeminin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırırken, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını dile getirdi.

Söz konusu veriler ve faiz kararı öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 57, kasımda ise yüzde 88'te bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 280 ve 2 bin 250 doların destek, 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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