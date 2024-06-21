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Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Haziran 2024 altın fiyatları…

21 Haziran 2024 | 10:38
Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 494 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının gram fiyatı günü yüzde 2,3 yükselişle 2 bin 492 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 494 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 340 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 359 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izliyor.

Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada 5 bin azalarak 238 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu dönemdeki düşüşe karşın Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek ikinci seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 235 bin olacağı yönündeydi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 8 Haziran ile biten haftada 15 bin kişi artarak 1 milyon 828 bine yükseldi.

Fed yetkililerinden de açıklamalar gelmeye devam ederken Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine dönmesinin bir ila iki yıl sürebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 340 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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