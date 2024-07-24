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Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Temmuz gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Temmuz 2024 altın fiyatları...

24 Temmuz 2024 | 11:46
Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Temmuz gram altın, çeyrek altın fiyatları

 Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 553 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel 2 bin 554 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,47 üstünde 2 bin 546 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,36 artışla 2 bin 553 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 256 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,52 üstünde 2 bin 409 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,29 artışla 2 bin 416 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmeler ve ABD tahvil piyasasının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 390 dolar seviyesinin destek, 2 bin 430 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Migros (MGROS) yurt dışı bağlı ortaklık satışını duyurdu
Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı
Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi
Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Naturelgaz (NTGAZ) bedelsiz tarihini açıkladı
MKK’dan Pasifik GYO (PSGYO) bedelsizi hakkında açıklama
MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama
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GERİ
İLERİ
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