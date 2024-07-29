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Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Temmuz gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Temmuz 2024 altın fiyatları...

29 Temmuz 2024 | 10:50
Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Temmuz gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 536 liradan işlem görüyor.

Cuma ons fiyatındaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,72 artışla 2 bin 528 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,31 artışla 2 bin 536 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 216 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 802 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,95 üstünde 2 bin 387 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 2 bin 391 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmeden enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarının öne çıkmasını sağlarken, risk iştahını da besliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerle tahvil piyasaları haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,18'e geriledi. Analistler, tahvil faizlerindeki gerilemelerin başta altının olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini söyledi.

Bugün ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verisi ile ABD başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 360 dolar seviyesinin destek, 2 bin 400 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa haftaya düşüşle başladı (29 Temmuz)
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
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GERİ
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