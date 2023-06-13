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  • Amazon Türkiye, Prime Üyelerine Özel “Çok Al & Az Öde” Hizmetini Duyurdu. Peki, Bu Yeni Hizmet Ne Gİbi Avantajlar Sunuyor?

Amazon Türkiye, Prime Üyelerine Özel “Çok Al & Az Öde” Hizmetini Duyurdu. Peki, Bu Yeni Hizmet Ne Gİbi Avantajlar Sunuyor?

Amazon Türkiye, Prime üyeleri için hizmete giren Çok Al & Az Öde'yi duyurdu. Çok Al & Az Öde ile Prime üyeleri, PRIME10 kodunu kullanarak seçili ürünlerde geçerli, 250 TL ve üzeri alışverişlerinde adet veya üst tutar limiti olmaksızın yüzde 10 indirimden faydalanıyor.

13 Haziran 2023 | 13:41
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Amazon Türkiye, Prime Üyelerine Özel “Çok Al & Az Öde” Hizmetini Duyurdu. Peki, Bu Yeni Hizmet Ne Gİbi Avantajlar Sunuyor?

Amazon Türkiye, alışveriş ve eğlence deneyiminin en iyisini, benzersiz avantajlarla sunduğu Prime programına yeni bir hizmet daha ekliyor. “Çok Al & Az Öde” ile Prime üyeleri, binlerce seçili üründe 250 TL ve üzeri alışverişleri için adet ve tutar limiti olmaksızın sepette yüzde 10 indirim hakkı kazanıyor. Prime üyelerinin seçili ürünlerde geçerli bu indirimden faydalanmaları için ödeme sayfasında, ödeme bilgileri altındaki “Hediye Kartları ve Promosyon Kodları” yazan kutuya “PRIME10” kodunu girerek alışverişlerini tamamlamaları yeterli oluyor.

Çok Al & Az Öde ile ilgili detaylı bilgilere ve kampanya detaylarına bu sayfa üzerinden ulaşabilir, hizmet kapsamında sunulan tüm ürünlerde indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Prime üyelerine özel ayrıcalıklar
Prime programı, üyelerine ayda 39 TL'ye sahip olabileceği birçok avantaj sunuyor:

Hızlı ve esnek teslimat seçenekleri: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde ve randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Alışveriş ayrıcalıkları: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor.

Prime Video: Amazon Prime üyeleri, üyelikleriyle birlikte gelen Prime Video ile aralarında popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisini ek ücret ödemeden Türkçe altyazı seçeneğiyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor.

Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri piyasanın önde gelen oyunlarında oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor. 

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