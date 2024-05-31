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Ambalaj sektörü ‘sürdürülebilirlik ve çevre’ konularına odaklanacak

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Zeki Sarıbekir, yeniden başkanlığa seçildi. Seçimin ardından bir konuşma yapan Zeki Sarıbekir, gelecek dönem hedefleri ile ilgili bilgi verdi.

31 Mayıs 2024 | 16:15
Ambalaj sektörü ‘sürdürülebilirlik ve çevre’ konularına odaklanacak

Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (ASD) 14. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Zeki Sarıbekir, yeniden başkanlığa seçildi. Gelecek dönem için odaklarının sürdürülebilirlik ve çevre konuları olduğuna vurgu yapan Zeki Sarıbekir, “ASD üyeleri olarak karbonsuz ekonomiye geçiş sürecinde üzerimize düşenleri yerine getireceğiz. Bizim için diğer bir önemli nokta ise ‘sorumlu üretim ve tüketim’ olacak. Ayrıca ASD olarak Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

ÜRETTİĞİMİZİN YARISINI İHRAÇ ETMELİYİZ

Takip edilmesi gereken diğer bir önemli konunun da, ‘Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri’ olduğunu kaydeden Zeki Sarıbekir, “Bu kapsamda bizim için en önemli olan nokta ‘sorumlu üretim ve tüketim’ konusudur.  Ülke olarak üretim ve tüketim döngüsünde bu çerçevede yol almalıyız. Türkiye, AB ülkelerinin atıklarını en fazla ithal eden ülke olamaz, olmamalıdır. Ülkemizde de atıklar kaynağında ayrı biriktirilerek ve yerel yönetimler tarafından ayrı ayrı toplanarak kaliteli geri dönüşüm sağlanabilir. İhracat, üretim ve istihdam odaklı çalışan ambalaj sektörü olarak Türkiye’nin uluslararası itibarı bizler için çok önemli. Bizler her geçen gün daha çok ihracat yapmayı hedeflemeliyiz. Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız. Önümüzdeki dönemde sektörümüzün hedeflerine ulaşması için Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak katkı vermeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

 

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Borsada sattığım hissenin parası ne zaman gelir?
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