ARA
Bist 100
6615,97
-1,18%
Bist 100
Dolar/TL
26,9265
-0,093%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7669
-0,2064%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1049
-0,1446%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1696,19
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Anayasa Mahkemesi'nden 22.00 sonrası alkollü içki satış yasağıyla ilgili karar

Anayasa Mahkemesi'nden 22.00 sonrası alkollü içki satış yasağıyla ilgili karar

Anayasa Mahkemesi, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere ceza verilmesini düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

25 Temmuz 2023 | 14:15
0
Anayasa Mahkemesi'nden 22.00 sonrası alkollü içki satış yasağıyla ilgili karar

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, CHP, 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

Kanunun, alkollü içkilerin, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende olarak satılamayacağını öngören maddesindeki, "bu yasağa aykırı hareket edenlere idari para cezası verilmesini" hükme bağlayan bölümünün de iptali istendi.

Dava dilekçesinde, idari para cezasının ağırlığının bazı iş yerlerinin kapanmasına, kaçak içki satışı oranlarının artmasına ve kaçak imalathanelerde üretim yapılmasına neden olabileceği belirtilerek, bu durumun mülkiyet hakkını, çalışma ve sözleşme özgürlüğünü ihlal ettiği, toplum sağlığını tehlikeye düşürdüğü öne sürüldü.

"Koyucunun takdir yetkisindedir"

İptal istemini görüşen Yüksek Mahkeme, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere ceza verilmesini düzenleyen kanun hükmünü Anayasaya uygun buldu.

Gerekçede, hukuk devletinde ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerde olduğu gibi kabahatler hukuku açısından da Anayasa'ya bağlı kalmak koşuluyla hangi eylemlerin kabahat sayılacağı, bunlara uygulanacak yaptırımın türü ve ölçüsü gibi konularda kanun koyucunun takdir yetkisine sahip olduğu belirtildi.

Dava konusu kuralda yer alan idari para cezasının verilmesini gerektiren eylemin de kabahat niteliğinde olduğu tespiti yapıldı.

Gerekçede, "Kuralla, alkollü içkilerin 22.00 ile 06.00 saatleri arasında perakende olarak satılmasının yasaklanması ve bu yasağın ihlalinin idari para cezası olarak yaptırıma bağlanması ile yasağın uygulanabilirliği sağlanmakta, toplumsal düzen ve toplum sağlığı da koruma altına alınmaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 2. maddesine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir." denildi.

İptal edilen hüküm

Anayasa Mahkemesi, aynı kanunun, bozuk orman alanlarında fidanlık, bitki yetiştiriciliği, odun dışında orman alanlarından üretilen mamullere ilişkin tesis kurulabileceğini öngören hükmünü ise Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Bozuk orman alanlarının belirlenmesine yönelik yasal bir düzenleme yapılmasının, Anayasa'nın 169. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.' şeklindeki hükmün bir gereği olduğu vurgulanan gerekçede, bozuk orman alanlarında bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine izin verilmiş olmasına karşın bozuk orman alanlarından ne anlaşılması gerektiğine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı belirtildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1696,19 0,13%
  • ALTIN ONS 1959,31 0,23%
  • BIST 100 6615,97 -1,18%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9265 -0,093%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7669 -0,2064%
  • EURO/USD 1,1049 -0,1446%
  • INGILIZ STERLINI 1,28352 0,02845%
  • JAPON YENI 141,232 -0,179%
  • KANADA DOLARI 1,31867 0,1306%
  • RUS RUBLESI 90,2 -0,2764%
Günün En Çok Okunanları
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2023 ne kadar?
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
Dünyanın en iyi 50 lüks oteli açıklandı... Türkiye'den de bir otel var
Dünyanın en iyi 50 lüks oteli açıklandı... Türkiye'den de bir otel var
Erdoğan'dan çalışan ve emekli maaşlarına düzenleme mesajı
Erdoğan'dan çalışan ve emekli maaşlarına düzenleme mesajı
Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı
Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı
Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
S&P'den Türkiye için enflasyon yorumu
S&P'den Türkiye için enflasyon yorumu
Milas'ta orman yangını... Kontrol altına alındı
GERİ
İLERİ
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2023 ne kadar?
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
Dünyanın en iyi 50 lüks oteli açıklandı... Türkiye'den de bir otel var
Erdoğan'dan çalışan ve emekli maaşlarına düzenleme mesajı
Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı
30 yeni mağaza açmayı hedefliyor
Dünyanın en iyi 50 lüks oteli açıklandı... Türkiye'den de bir otel var
Erdoğan'dan çalışan ve emekli maaşlarına düzenleme mesajı
Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı
Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
Dünyanın en iyi 50 lüks oteli açıklandı... Türkiye'den de bir otel var
Erdoğan'dan çalışan ve emekli maaşlarına düzenleme mesajı
Kale Seramik'in halka arz sonuçları açıklandı
Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
S&P'den Türkiye için enflasyon yorumu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL