Citroen binek ve ticari araç ailesinde Kasım ayı kampanyaları başladı: İşte modellerin güncel fiyat listesi

Citroen Ami ve Ami Rip Curl modellerinde 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim, ë-C3 modelinde ise 200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.
Hafif ticari araç ailesinde Berlingo’dan Jumper’a uzanan geniş ürün gamı, yüzde 0 faizli kredi ve nakit indirim seçenekleriyle Kasım ayında da satın alma koşulları sağlıyor.
Citroën, farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap veren geniş ürün gamını kasım ayında cazip finansman seçenekleriyle müşterileriyle buluşturuyor. Şehir içi ulaşımın özgün ve pratik temsilcisi Citroën Ami, kasım ayında 250 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz veya nakit indirim seçenekleriyle sunuluyor. Aynı avantajlar Citroën Ami Rip Curl versiyonunda da geçerli oluyor. Citroën’in elektrikli mobilite vizyonunun önemli modellerinden ë-C3’te kasım ayında 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sağlanıyor.
Citroën, profesyonel kullanıcıların farklı beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hafif ticari araç ailesinde kasım ayına özel kredi avantajları sunuyor. Tasarımı, modüler yapısı ve konfor özellikleriyle öne çıkan Berlingo, 750 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatıyla satın alınabiliyor. Tüzel müşterilere ise 1 milyon 400 bin TL’ye varan kredi için 12 ay yüzde 1,79 faizli veya 750 bin TL’ye varan kredi için 24 ay yüzde 1,29 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Berlingo Van modelinde 500 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim avantajı bulunurken, tüzel müşteriler 700 bin TL kredi için 24 ay yüzde 1,98 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
Profesyonel taşımacılık ihtiyaçlarına yönelik Jumpy Van, 750 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 750 bin TL kredi için 24 ay yüzde 1,29 faizli kredi seçeneğiyle dikkat çekiyor. Jumpy Kamyonet modelinde ise 1 milyon TL kredi için 6 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatı sunuluyor. Tüzel müşteriler bu modelde 500 bin TL kredi için 24 ay yüzde 0,89 faizli kredi avantajından da yararlanabiliyor. Geniş iç hacmi ve konforlu yapısıyla yolcu taşımacılığına farklı bir boyut kazandıran Spacetourer, 1 milyon TL kredi için 6 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla müşterilerini beklerken, tüzel müşterilere 500 bin TL kredi için 24 ay yüzde 0,89 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği sağlanıyor.
Yüksek taşıma kapasitesiyle işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren Jumper 15 m³ 3.5T versiyonunda 750 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim imkânı sunuluyor. Jumper Minibüs 15 m³ 4.2T 16+1 Okul ve Personel Servis versiyonu ise 400 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatıyla satın alınabiliyor. Citroën’in kasım ayına özel hafif ticari araç kredi kampanyaları, belirli 2025 ve 2026 model yılı araç ve versiyonlarında, stoklarla sınırlı olmak üzere 30 Kasım 2026 tarihine kadar Citroën Yetkili Satıcılarında geçerli olacak.