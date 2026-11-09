Citroen binek ve ticari araç ailesinde Kasım ayı kampanyaları başladı: İşte modellerin güncel fiyat listesi

Profesyonel taşımacılık ihtiyaçlarına yönelik Jumpy Van, 750 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 750 bin TL kredi için 24 ay yüzde 1,29 faizli kredi seçeneğiyle dikkat çekiyor. Jumpy Kamyonet modelinde ise 1 milyon TL kredi için 6 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatı sunuluyor. Tüzel müşteriler bu modelde 500 bin TL kredi için 24 ay yüzde 0,89 faizli kredi avantajından da yararlanabiliyor. Geniş iç hacmi ve konforlu yapısıyla yolcu taşımacılığına farklı bir boyut kazandıran Spacetourer, 1 milyon TL kredi için 6 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla müşterilerini beklerken, tüzel müşterilere 500 bin TL kredi için 24 ay yüzde 0,89 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği sağlanıyor.