ARA
Bist 100
7258,54
1,26%
Bist 100
Dolar/TL
26,9659
-0,0037%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5111
-0,3398%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0937
-0,4333%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1677,64
-0,48%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ankara Valiliğinden sıcak hava uyarısı

Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunması uyarısında bulundu.

01 Ağustos 2023 | 09:25
0
Ankara Valiliğinden sıcak hava uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, hava sıcaklıklarının 1-6 Ağustos'ta hissedilir derecede yükselmesinin beklendiği belirtildi.

Sıcaklıkların, bu hafta ortasından itibaren Ankara genelinde artarak, gelecek hafta başına kadar 4 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklenildiği bildirilen açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısı yapıldı.a

0
  • ALTIN GRAM - TL 1677,64 -0,48%
  • ALTIN ONS 1935 -0,48%
  • BIST 100 7258,54 1,26%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9659 -0,0037%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5111 -0,3398%
  • EURO/USD 1,0937 -0,4333%
  • INGILIZ STERLINI 1,27043 -0,56199%
  • JAPON YENI 143,249 -0,063%
  • KANADA DOLARI 1,33388 0,42954%
  • RUS RUBLESI 94,425 2,1805%
Günün En Çok Okunanları
Tüm zamanların turist rekorunun kırıldığı Antalya'ya en çok ziyaret bu 3 ülkeden
İstanbul'un temmuz ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un temmuz ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul barajları alarm veriyor... Su seviyesi 9 yılın en düşüğünde
İstanbul barajları alarm veriyor... Su seviyesi 9 yılın en düşüğünde
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
İstanbul'da sıcaklığın pik noktaya çıkacağı bu tarihe dikkat!
İstanbul'da sıcaklığın pik noktaya çıkacağı bu tarihe dikkat!
Dünyanın en büyük rezidansı ilk tanıtımını Atelier di Carne'de sergiledi
Dünyanın en büyük rezidansı ilk tanıtımını Atelier di Carne'de sergiledi
Ticaret Bakanlığından otomobil alacaklara uyarı
Ticaret Bakanlığından otomobil alacaklara uyarı
Togg'dan yeni paylaşım... Temmuzda kaç araç teslim edildi?
GERİ
İLERİ
Tüm zamanların turist rekorunun kırıldığı Antalya'ya en çok ziyaret bu 3 ülkeden
İstanbul'un temmuz ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul barajları alarm veriyor... Su seviyesi 9 yılın en düşüğünde
Altın fiyatları bugün ne kadar?
İstanbul'da sıcaklığın pik noktaya çıkacağı bu tarihe dikkat!
İstanbul'un temmuz ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul barajları alarm veriyor... Su seviyesi 9 yılın en düşüğünde
Altın fiyatları bugün ne kadar?
İstanbul'da sıcaklığın pik noktaya çıkacağı bu tarihe dikkat!
Dünyanın en büyük rezidansı ilk tanıtımını Atelier di Carne'de sergiledi
İstanbul barajları alarm veriyor... Su seviyesi 9 yılın en düşüğünde
Altın fiyatları bugün ne kadar?
İstanbul'da sıcaklığın pik noktaya çıkacağı bu tarihe dikkat!
Dünyanın en büyük rezidansı ilk tanıtımını Atelier di Carne'de sergiledi
Ticaret Bakanlığından otomobil alacaklara uyarı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL