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  • Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Karabük, Bolu, Karaman, Niğde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

25 Temmuz 2024 | 14:34
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2024 | 14:42
Ankara ve İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Ankara, Bolu ile Karabük, akşam saatlerinden sonra Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklara kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca bugün öğleden sonra Karaman'da akşam saatlerinde itibaren de Niğde'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli yağış

Bu gece saatlerinden itibaren ise kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, yarın sabah itibarıyla Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, cuma sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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