ARA
Bist 100
10443,61
-0,36%
Bist 100
Dolar/TL
32,209
-0,0006%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0541
0,4517%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0873
0,3813%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2436,75
0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Anket: Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 3,04'e yıllık yüzde 74,89'a yükseleceğini tahmin ediyor.

31 Mayıs 2024 | 15:31
Anket: Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyonunu 3 Haziran Pazartesi günü açıklayacak. AA Finans'ın mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EKONOMİSTLERİN MAYIS AYI ENFLASYON TAHMİNİ NE?

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ 

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu.

NİSAN ARTIŞ ORANI 

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2436,75 0,41%
  • ALTIN ONS 2353,1 0,42%
  • BIST 100 10443,61 -0,36%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,914 0,054%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36315 -0,34178%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,177 -0,2049%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,209 -0,0006%
  • EURO/DOLAR 1,0873 0,3813%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0541 0,4517%
  • STERLIN/DOLAR 1,27497 0,16026%
Borsa Haberleri
Altınkılıç (ALKLC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
Şişe Cam (SISE) temettü ödeme tarihi (2024)
2023 yılı KARDEMİR için nasıl geçti? Yeni hedefler ne?
Borsada sattığım hissenin parası ne zaman gelir?
Borsada dün 'bedelsiz' kararı açıklayan 3 şirket
Pasifik GYO (PSGYO) bedelsiz kararını açıkladı
Pınar Su (PINSU) bedelsiz kararını duyurdu
DYO Boya'dan (DYOBY) bedelsiz kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket (31 Mayıs 2024)
Yabancılar tahvil aldı, hisse sattı
Analiz: Halk Yatırım'dan Şok Marketler (SOKM) için yeni hedef fiyat
Şok Marketlerden (SOKM) ilk çeyrek yorumu, 2024 beklentileri
GERİ
İLERİ
Altınkılıç (ALKLC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
Şişe Cam (SISE) temettü ödeme tarihi (2024)
2023 yılı KARDEMİR için nasıl geçti? Yeni hedefler ne?
Borsada sattığım hissenin parası ne zaman gelir?
Borsada dün 'bedelsiz' kararı açıklayan 3 şirket
Pasifik GYO (PSGYO) bedelsiz kararını açıkladı
Pınar Su (PINSU) bedelsiz kararını duyurdu
DYO Boya'dan (DYOBY) bedelsiz kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket (31 Mayıs 2024)
Yabancılar tahvil aldı, hisse sattı
Analiz: Halk Yatırım'dan Şok Marketler (SOKM) için yeni hedef fiyat
Şok Marketlerden (SOKM) ilk çeyrek yorumu, 2024 beklentileri
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL