Anket: Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyonunu 3 Haziran Pazartesi günü açıklayacak. AA Finans'ın mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EKONOMİSTLERİN MAYIS AYI ENFLASYON TAHMİNİ NE?

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu.

NİSAN ARTIŞ ORANI

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.