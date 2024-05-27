Anket sonuçları açıklandı: Ekonomistlerin ilk çeyrek büyüme beklentisi

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Mayıs Cuma günü açıklanacak 2024 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 5,90 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 4,20 ile yüzde 7 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,38 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, 14 ekonomistin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,56 oldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın 1. ve 4. çeyreğinde de yüzde 4 büyüme kaydetmişti.