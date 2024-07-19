Kültür ve coğrafya farklarının yaş ve gençlik algılarını şekillendirmede büyük rol oynadığı araştırmada; Avrupa kıtası haricinde her bölge her geçen yıl daha erkenden yaşlı hissediyor. Finler yaşlanma hissine 72 yaşında kapılırken Filipinliler daha 30 yaşından genç hissetmeyi bıraktıklarını söylüyor. Türkler ise, globale benzer şekilde, 54 yaşında yaşlanmış hissettiklerini, 44 yaşında da genç hissetmeyi bıraktıklarını söylüyor.

TÜRKLER 44'TE GENÇ GÖRMEYİ BIRAKIYOR, 54'TE YAŞLI HİSSEDİYOR

Şirketin açıklamasına göre BAREM’in global ortağı WIN International, dünya çapında 39 ülkeden 33.866 katılımcının görüş ve düşüncelerine dayanarak insanların yaş ve gençlik algısını anlamak için bir araştırma gerçekleştirdi. Türkiye ayağı BAREM tarafından gerçekleştirilen araştırma, Türklerin 54’e gelince yaşlı hissettiğini, 44 yaşında da artık kendini genç görmeyi bıraktığını ortaya çıkarıyor ve ülke nüfusunun genç hissetmeyi bıraktığı yaş ile yaşlı hissetmeye başladıkları yaş arasındaki on yıllık farkın altını çiziyor.

Avrupalılar dışında her geçen yıl daha erkenden yaşlı hissediliyor

Araştırma, dünya genelinde insanların yaşlı hissetmeye 54 yaşında başladığını ve genç hissetmeyi 42 yaşında bıraktığını gösteriyor. Amerika kıtası, 2018 yılında 57 yaşında yaşlı hissetmeye başlarken şimdi 53 yaşında bu hisse kapılıyor. Benzer şekilde, MENA bölgesinde bu yaşın 59'dan 52'ye, Afrika kıtasında ise 54'ten 51'e düştüğü görülüyor. Kısacası; 59 yaşında yaşlı hissetmeye başlayan Avrupalılar dışında, dünya genelinde insanlar geçmiş yıllara göre daha erken yaşlı hissetmeye başlıyor. Genç hissetmeyi bırakma yaşına bakıldığında, Amerika kıtasında bu yaş 2018’de 46 iken şimdi 40'a düşerek 6 yıllık bir gerileme gösteriyor. Afrika'da ise bu yaş 40'tan 43'e yükseliyor. Avrupalılar, daha geç yaşlı hissetmelerine rağmen, 2018'den bu yana 3 yıl gerileyerek şimdi 43 yaşında genç hissetmeyi bırakıyorlar.

Güney Koreliler 52’ye kadar genç hissediyor

Finlandiya, 72 yaş ile insanların en geç yaşlı hissetmeye başladığı ülke olarak birinci sırada yer alıyor. Finlandiya’yı İspanya (65), İsveç (64) ve İtalya (64) takip ediyor. Buna karşılık, en erken yaşta yaşlı hissetmeye başlayan ülke, 45 ile Laos. Laos'u Yunanistan (46) ve Malezya (47) izliyor. İlginç bir şekilde, Finler 47 yaşında, İsveçliler ise 34 yaşında genç hissetmeyi bırakıyor. Güney Koreliler 52 yaşına kadar genç hissetmeye devam ederek bu alanda listenin başında yer alıyor. Filipinler ise 30 yaş ile insanların en erken genç hissetmeyi bıraktığı ülke olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’de de insanlar, globalle aynı şekilde, 54 yaşında yaşlanmış hissettiklerini, 44 yaşında genç hissetmeyi bıraktıklarını söylüyor.

