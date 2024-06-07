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Ataköylülerden 'rantsal dönüşüm' tepkisi

Cumhuriyet döneminin ilk toplu konut bölgesi olan Ataköy’de vatandaşlar kentsel dönüşümde yeşil alanların korunması çağrısında bulundu. Ataköy 1.Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği, mahallelerindeki yeşil alan ile onun karşısındaki bloğun korunması için 10 Haziran Pazartesi saat 13.00’da İBB Saraçhane’de basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

07 Haziran 2024 | 18:16
Son Güncellenme: 07 Haziran 2024 | 18:17
Ataköylülerden 'rantsal dönüşüm' tepkisi

Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Kaynar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ataköy 1. Kısımda 564 ada, 14 parsel olarak bilinen alan orijinal halinde yeşil alan ve kreş olarak planlanmış ancak Emlak Konut’un tasfiyesi sonrası zaman içinde TOKİ’ye devredildikten sonra ihale yoluyla satışa çıkarılmıştı.  Bu alan 2004 yılında bu alan TOKi ihalesi ile turistik otel yapılmak üzere Mustafa Yılmaz isimli şahsa satıldı, 2007 yılında ise el değiştirerek Albatros Turizm ve Otelcilik şirketine devredildi. Şirket burada otel yapmayı planlarken Ataköy 1.Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin açtığı davayı kazanması ile otel planı iptal edildi. Ancak aynı yerde yaklaşık 50 daireli bir rezidansın yapılması için harekete geçilmiş durumda. Yine bu arsanın karşısında yer alan F bloktan birkaç dairenin bu inşaatı yapmayı planlayan şirketin ortaklarından olan eski bir belediye başkanının yakınları tarafından satın alınmış olması ve çevredeki kısa katlı binalardan bir savcı yakının daireler satın alması adanın birleştirilip Ataköy 1. Kısım’ın siluetini bozacak bir yapılaşmaya gidileceği endişesini doğurmuş durumda."

Meselenin sadece 14 parsel denilen alan değil, tüm kısmın mimari ve yerleşim bütünlüğünün, yeşilliğinin ve düşük yoğunluğunun korunması olduğuna dikkat çeken Kaynar, şöyle devam etti: 

"Bunu sağlamak için 1.500’ün üzerinde imza topladık. Belediyelerin de bakanlıkların da bu 1500 imza sahibinin sesine kulak vermesi ve ortak akılla hareket etmesi gerekir. Bütün dünyada kentsel dönüşüm, sorunlu kent parçalarını iyileştirmeyi, eksik yeşil alan ve donatı alanlarını arttırmayı hedeflerken Ataköy zaten bu alanlara sahip örnek bir mahalledir. Sözde dönüşüm adı altında mahallemizin bu değerleri yok edilmek istenmektedir. Mahallemize Dönüşüm maskesiyle dadanmış ‘rant’a dur demek, Ataköy’ü mimarisiyle yeşiliyle korumak için verdiğimiz bu imzaları Bakırköy Belediyesi’ne teslim ettikten sonra 10 Haziran’da saat 13:00’da Saraçhane’de İBB’nin önünde basın açıklaması yapacağız.”  

 Kaynar, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu’nun aynı çizgide durmasını umduklarını söyledi. 


 

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