ARA
Bist 100
10676,65
-1,07%
Bist 100
Dolar/TL
32,2274
0,1383%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9536
0,1517%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0846
0,3098%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2418,51
0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de (25.05.2024)

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de (25.05.2024)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Mayıs 2024 | 09:41
Son Güncellenme: 25 Mayıs 2024 | 10:21
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de (25.05.2024)

Buna göre, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Atan, Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Yalçın Avcı, Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Mustafa Bilal Ceylan, Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Özdamar görevlendirildi.

Ayrıca Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nda açık bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığına Hakkı Alp, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Bedri Sinan Gül, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne ise Sezayi Köse atandı.

Libya devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Güven Begeç, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar görevlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne kurumun genel müdür yardımcısı Taner Beyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Muharrem Eliş getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür yardımcıları Ali Murat Sürekli, Ömer Bilen ve Serkan Çelik görevden alındı. Boşalan Sanayi Genel Müdür yardımcılıklarına Elif Tuğçe Çınar, Ümit Yasin Güven ve İsmail Musab Gülaçar görevlendirildi.

7 üniversiteye rektör ataması 

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Derviş Karaboğa'nın ataması yapıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersoy Kocabıcak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kara atandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2418,51 0,37%
  • ALTIN ONS 2334,17 0,23%
  • BIST 100 10676,65 -1,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,979 0,025%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36655 -0,46506%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,6 -2,126%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2274 0,1383%
  • EURO/DOLAR 1,0846 0,3098%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9536 0,1517%
  • STERLIN/DOLAR 1,27375 0,31186%
Günün En Çok Okunanları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?
Küresel piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?
Türkiye'ye temsilci atayan X'in reklam yasağı kaldırıldı
Türkiye'ye temsilci atayan X'in reklam yasağı kaldırıldı
Teknik analiz | ALB Yatırım piyasa bülteni (24 Mayıs)
Teknik analiz | ALB Yatırım piyasa bülteni (24 Mayıs)
Koç Holding'den ilk çeyrek değerlendirmesi
Koç Holding'den ilk çeyrek değerlendirmesi
Koç Holding için bilanço ve hedef fiyat analizi
Koç Holding için bilanço ve hedef fiyat analizi
Spot Ethereum ETF’ler için SEC'ten adım geldi
Spot Ethereum ETF’ler için SEC'ten adım geldi
Kurulan şirket sayısı nisanda azalırken, kapanan şirket sayısı arttı
GERİ
İLERİ
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?
Türkiye'ye temsilci atayan X'in reklam yasağı kaldırıldı
Teknik analiz | ALB Yatırım piyasa bülteni (24 Mayıs)
Koç Holding'den ilk çeyrek değerlendirmesi
Küresel piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?
Türkiye'ye temsilci atayan X'in reklam yasağı kaldırıldı
Teknik analiz | ALB Yatırım piyasa bülteni (24 Mayıs)
Koç Holding'den ilk çeyrek değerlendirmesi
Koç Holding için bilanço ve hedef fiyat analizi
Türkiye'ye temsilci atayan X'in reklam yasağı kaldırıldı
Teknik analiz | ALB Yatırım piyasa bülteni (24 Mayıs)
Koç Holding'den ilk çeyrek değerlendirmesi
Koç Holding için bilanço ve hedef fiyat analizi
Spot Ethereum ETF’ler için SEC'ten adım geldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL