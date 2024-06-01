Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliklerine Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız, Sevim Aslan Erkan ve Fatih Dündar atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Musa Turhan görevden alınırken, bu göreve Enver Verep getirildi.