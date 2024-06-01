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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına yönelik atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

01 Haziran 2024 | 11:34
Son Güncellenme: 01 Haziran 2024 | 11:34
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliklerine Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız, Sevim Aslan Erkan ve Fatih Dündar atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Musa Turhan görevden alınırken, bu göreve Enver Verep getirildi.

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Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü avansı kararını açıkladı
Bu hafta bedelsiz kararı açıklayan 11 şirket (27-31 Mayıs)
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Altınkılıç (ALKLC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı açıkladı
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor
Bilançosuyla öne çıkan 44 şirket
Şişe Cam (SISE) temettü ödeme tarihi (2024)
2023 yılı KARDEMİR için nasıl geçti? Yeni hedefler ne?
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İLERİ
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