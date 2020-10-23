Skysports’un haberine göre yeni bir ‘Avrupa Süper Ligi’ oluşturmak için futbol kulüpleri atağa geçti. Haberde yer alan iddialara göre, Liverpool ve Manchester United’ın yeni bir lig oluşturmak için Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Tottenham gibi kulüplerle temasta olduğu ifade ediliyor. Hatta bu proje için yatırım bankası JP Morgan’ın 6 milyar dolarlık bir finansman paketi de hazırlandığı öne sürülüyor.

Global spor dünyasının yeniden şekillendirebilecek bu yeni oluşum için İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’daki kulüplerle görüşülüyor. Buna göre, beş İngiliz kulübü katılmak için imza atarsa kesin olarak kararlaştırılmış olmasa da 2022 tarihinde ligin başlaması planlanıyor.

JP MORGAN MI SPONSOR OLACAK? *

FIFA kaynaklarına göre, yeni formatın geliştirilmesi konusuna onlar da dahil. 18 takımın ligde olması ve normal Avrupa ligi sezonunda oynanması planlanıyor.

Proje için yatırım bankası JP Morgan’ın 6 milyar dolarlık bir finansman paketi de hazırladığı öne sürülüyor.

Turnuvayı kazanacak takımın yüz milyonlarca pound para ödülü alacağı konuşuluyor. Resmi açıklamanın bu ay sonunda yapılması planlanıyor ancak planlar henüz son halini almış değil.