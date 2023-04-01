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  • Dünyada baharat satışları artıyor, peki neden? 5 olası sebep

Dünyada baharat satışları artıyor, peki neden? 5 olası sebep

Görünüşüne göre baharatlar artık dünya genelinde daha çok ilgi çekiyor ve pazar büyüyor. Peki, bu durumun nedeni ne? İşte bazı olası sebepler...

01 Nisan 2023 | 15:10
Son Güncellenme: 01 Nisan 2023 | 15:16
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Dünyada baharat satışları artıyor, peki neden? 5 olası sebep

BBC'nin haberine göre sektörün uzmanlarından Donald Pratt, bitkilere ve baharatlara olan talebin son yıllarda güçlü bir şekilde arttığını söylüyor. Baharat ve şifalı bitki şirketi ABD'li dev McCormick'te görevli olan Pratt, pazarın mevcut gücünün arkasında bir dizi faktör olduğunu söylüyor.

  • Ona göre pandemi bu konuda etkili oldu. Çünkü, daha fazla kişi mutfakla ve yemekle daha içli dışlı hale geldi ve daha sofistike yemekler yapmaya yöneldi.
     
  • Bir diğer faktör ise genç nesillerin lezzet keşfi; kültürler ve mutfakların daha fazla bir araya gelmesi...
     
  • Bir diğer faktör ise artan sağlık endişeleri. Ona göre daha sağlıklı beslenme arzusu küresel bir trend. Bu nedenle, doğal malzemelerle daha fazla ev yemeği yapmak ve tuz, şeker ve yağları bitki ve baharatlardan elde edilen lezzetlerle değiştirmek gibi trendler söz konusu.
     
  • Yemek kitabı yazarı ve şef Parveen Ashraf ise farklı baharatların kullanımının insanların kendi yaptıkları yemeklerin fotoğraflarını, videolarını ve tariflerini sosyal medyada yayınlamasıyla arttığını düşünüyor. 
     
  • Ashraf ayrıca zerdeçal, kimyon ve tarçın gibi baharatların doğrudan sağlık yararları olduğunu öne süren araştırmalara dikkat çekiyor ve bunun popülerliklerini daha da artırdığını söylüyor.

Habere göre dünya çapında yemek pişirmede otlar ve baharatların kullanımı o kadar arttı ki, bir rapor küresel pazarın 2022'de 79 milyar dolardan bu yıl sonuna kadar 126 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Ülke bazında bakıldığında en büyük baharat üreticisi Hindistan. Aynı zamanda en büyük ihracatçı ve 2021-22 mali yılında ihracatının değeri toplam 4,1 milyar doları bulmuş.

Bununla beraber haberde özellikle Hindistan'da söz konusu baharat üretimi olduğunda çiftçilerin çok az ödeme aldığı yorumları da var.
 

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