Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘astronot ve kozmonot’ kelimelerinin yerine Türkçe karşılık bulunması çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den yanıt geldi. Bahçeli, ‘astronot’ yerine Türk gökbilimci ‘Cacabey’ isminin kullanılmasını önerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Milli Uzay Programı’nın tanıtımında “Madem ki bir vatandaşımız uzaya girecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım” demişti.

MHP’den alınan bilgiye göre bu çağrıya yanıt veren Bahçeli, “astronot” yerine Türkçe isim olarak “Cacabey”i önerdi.

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Uzaya gönderilmesi hedeflenen kişinin özellikleri ne olacak?

Cacabey kimdir?

Selçuklular döneminde yaşayan Cacabey, Kırşehir’de yıldızların incelendiği, astronomi çalışmalarının yapıldığı bir rasathane inşa ettirmiş, burada bilimsel konularda eğitim vermişti.