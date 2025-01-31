Bakan Bolat: ‘60 ülkeye tarihin en yüksek ihracatı gerçekleştirildi’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2024'e ilişkin dış ticaret verilerini ve turizm istatistiklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Mal ihracatının geçen yıl, 2023'e göre 6,2 milyar dolar artışla 262 milyar dolarla ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını hatırlatan Bolat, Türkiye'nin geçen yıl dış ticaret alanında başarılı bir dengeleme dönemi geçirdiğini belirtti.

Bolat, ihracatın mallar bazında yüzde 2,5 puan arttığına, ithalatın ise yüzde 4,9 azalışla 344 milyar dolara gerilediğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dış ticaret açığımızda da 24 milyar dolar civarında bir iyileşme gerçekleşmiştir. Bu da cari işlemler açığının iyileşmesine, cari açığın gerilemesine önemli katkı yapmıştır. Dış ticaret ve cari işlemlerdeki bu olumlu gelişmeler ve iyileşme tablosu, para ve döviz piyasalarının istikrar kazanmasını, Türkiye'nin uluslararası alandaki kredibilitesinin artmasını ve enflasyon ile mücadelede fiyat artış hızının düşürülmesini de beraberinde getirmiştir. Dünyada, ekonomik durgunluk ve artan korumacılık dolayısıyla zorlu bir yıl olan 2024'te ülkenin sanayide, tarımda, madencilik ve hizmetler ihracatında gösterdiği bu başarılı performans, hükümetimizin ve fedakar ihracatçılarımızın ortak çalışmasının tezahürüdür. Dış ticaret verilerindeki olumlu gelişmeler, ekonomi programımızın olumlu etkilerini net bir şekilde göstermeye devam etmektedir."

İhracattaki artış, ithalattaki azalış sayesinde makroekonomik istikrarı güçlendirdiklerine, ekonomik büyümenin daha dengeli ve sürdürülebilir yapıya dönüşmesini sağladıklarına dikkati çeken Bolat, geçen yıl faaliyet bazında 31 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, 55 ilin ihracatının da arttığını belirtti.

Bolat, geçen yıl 224 ülkeye ihracat yapıldığını bildirerek, şu bilgileri verdi:

"Bu ülkelerden 53'üne 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı. Ülkelere göre ihracatta 60 ülkeye tarihin en yüksek ihracatı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2024'te yaptığımız ihracat bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artışla 108,5 milyar dolara ulaşarak en yüksek değerine çıktı. Türk Cumhuriyetleri'ne yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 12,8 yükselerek 11,1 milyar dolara ulaştı ve bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleriyle gerçekleştirilen ihracat, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artış göstererek 69,9 milyar dolarlık tarihi rekor seviyeye ulaştı. 2024 yılında 1 milyar doların üstünde ihracatı gerçekleştirilen fasıl sayısı 53 oldu, 41 fasılda tarihin en yüksek ihracatı yapıldı ve 42 fasılda dış ticaret fazlası verildi."

Geçen yılki ihracatta imalat sanayisinin 246,5 milyar dolarla en yüksek değere ulaştığını ifade eden Bolat, böylelikle orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatındaki payın 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan artış göstererek yüzde 41,1'e çıktığını belirtti.

‘12 AYIN 7'SİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ’

Bolat, geçen yıl aralıkta ihracatın yüzde 2,1 artışla 23,4 milyar dolar olduğunu kaydederek, "Böylece aralık ayıyla birlikte, son 12 ayın 7'sinde o ayın en yüksek mal ihracatı gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ithalatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Son 12 ayın 8'inde ithalatımız gerilemiştir. Böylece geçen yıl ithalatımız 2023'e göre yüzde 5 azalışla 344 milyar dolara geriledi." ifadelerini kullandı.

Aralık 2024'te dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,9 artışla 8,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Bolat, son 12 ayın 7'sinde dış ticaret açığının gerilediğini bildirdi.

Bolat, geçen yıl dış ticaret açığının bir önceki yıla göre yüzde 22,7 azalışla 106,3 milyar dolardan 82,2 milyar dolara gerilediğinin altını çizerek, "Aralık 2024'te ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 6,3 puan azalarak yüzde 72,8 oldu. 2024'te ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yıla göre 5,5 puan artarak yüzde 76,1 seviyesine yükseldi." bilgisini paylaştı.

‘ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ’

Bakan Bolat, Türkiye'nin turizm gelirinin ise 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artışla 61,1 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekti.

Söz konusu dönemde toplam ziyaretçi sayısının 62,2 milyon kişiye çıktığını belirten Bolat, "Mal ve hizmet ticaretinde sağladığımız başarıyla 2024 sonunda cari işlemler açığımızın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 1'in altına ineceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet ihracatında kaydedilen performans ile mal ve hizmetler toplamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 375 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını görmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Katma değeri yüksek ve inovasyona dayalı üretimle küresel ticaretteki konumumuzu güçlendirmek adına Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesi için destek programlarımızı, ticari diplomasi girişimlerimizi ve yurt dışı temsilciliklerimiz aracılığıyla yürütülen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." AA