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Bakan Işıkhan duyurdu... Uzaktan muayene SGK kapsamına alındı

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

22 Mayıs 2024 | 14:47
Son Güncellenme: 22 Mayıs 2024 | 14:50
Bakan Işıkhan duyurdu... Uzaktan muayene SGK kapsamına alındı

Kamu hastanelerinde internet üzerinden alınacak uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerine ait muayene bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü destekliyoruz. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine alıyoruz. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde; muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz.

 

 

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