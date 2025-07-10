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Bakan Kacır sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "En yüksek artış, yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla yoluna devam ediyor"

10 Temmuz 2025 | 11:15
Bakan Kacır sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Kacır, sanayi üretim endeksindeki artışla ilgili yaptığı değerlendirmede yüksek teknoloji ürün grubundaki artışa dikkat çekti.

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sanayiciler üretirken Türkiye'nin de kalkındığına dikkati çeken Bakan Kacır, "Mayıs ayında sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 4,9, aylık ise yüzde 3,1 artış kaydetti. En yüksek artış, yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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