Sanayi üretimi mayısta arttı: Yıllık bazda en yüksek artış

TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi Mayıs 2025 verilerini açıkladı.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 4,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,7 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişimleri(%), Mayıs 2025

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,1 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.



Sanayi üretim endeksi aylık değişimleri(%), Mayıs 2025