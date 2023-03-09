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Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli ve Marmaray afette acil durum yolu olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz." dedi.

09 Mart 2023 | 15:09
Son Güncellenme: 09 Mart 2023 | 16:31
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Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli ve Marmaray afette acil durum yolu olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Adıyaman'da gerçekleştirilen Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Karaismailoğlu, ulaştırma yatırımlarında en son teknolojik imkanların kullanıldığını belirterek, "Bakın bu kadar dünyanın en büyük şiddetli bir depreminde ulaştırma altyapılarımız etkilenmiyorlar. Özellikle Marmara'da düşünülen İstanbul depreminde bu bizim büyük altyapı projelerimiz kullandığımız teknoloji sayesinde zarar görmeyerek 24 saat işletmelerini yapacaklar." dedi.

Adil Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara, Marmaray, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler deprem olduğu anda aynen çalışmaya devam edecek. Bir olası bir afet durumunda Kuzey Marmara, Avrasya Tüneli olsun, Marmaray olsun, bunlar hepsi birer acil ulaşım yolu olacak. Avrasya Tüneli'nde mesela tünelin iki kısmında zeminin boş ve yumuşak olduğu kısımlarda sismik izolatörler kullanıyoruz. Yani burada depremden dolayı gelmiş olan yükü karşılayacak izolatörler var, tünele olan etkisini azaltan izolatörler bunlar. Marmaray'da da sismik izolatörler kullandık. Yine kara yolu projelerimizde de sismik izolatörler kullanıyoruz. İstanbul'da olası bir durumda Kuzey Marmara yolu özellikle acil ulaşım yolu olacak."

İstanbul Havalimanı'nın ne kadar gerekli olduğunun anlaşıldığını söyleyen Karaismailoğlu, olası bir durumda iki havalimanından (İstanbul ve Atatürk havalimanları) birisinin çalıştırılabileceğini kaydetti.

Etiketler
deprem
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