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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik." dedi.

17 Aralık 2022 | 17:38
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'nın bugün twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

-İlaç teminindeki zorluğa karşı: 1. Üreticiler için yeni kur düzenlemesi 2. Az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması 3. İlaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması ÜÇ ADIMDA ÇÖZÜM. Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz.

-İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN.

-Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN.

-Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır. HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN.

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