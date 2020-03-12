Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin paylaşımda bulundu.

Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin değerlendireme yapan Koca, “2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner.” ifadelerine yer verdi.

2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner. pic.twitter.com/6ewRJ9arpd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 12, 2020