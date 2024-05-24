ARA
Bist 100
10723,13
-0,64%
Bist 100
Dolar/TL
32,2421
0,184%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9731
0,2073%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0847
0,3135%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2428,44
0,78%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Şimşek: Açık veya örtülü bir kur hedefimiz yok

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Programımızın ana hedefi dezenflasyondur. Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır." diye konuştu.

24 Mayıs 2024 | 14:51
Son Güncellenme: 24 Mayıs 2024 | 15:19
Bakan Şimşek: Açık veya örtülü bir kur hedefimiz yok

Şimşek, sosyal medya hesabından, ekonomi programına ve kur politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Programımızın ana hedefi dezenflasyondur. Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır." ifadesini kullanan Şimşek, ülke tecrübelerinin, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösterdiğini bildirdi.

Şimşek, makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kural bazlı ve öngörülebilir politikalarımız başarıya ulaştıkça güven daha da artıyor, portföy tercihleri Türk lirasına yöneliyor ve ülkemize kaynak girişi hızlanıyor. Türk lirası varlıklara yabancı ilgisi artarken bankalarımız ve reel sektörümüz yurt dışından uzun vadeli ve daha uygun koşullu kaynak sağlıyor. Çok taraflı bankalardan dış finansman imkanlarımız da artıyor. Bu kaynaklar sadece kısa vadeli finansal yatırıma değil, üretim ve ihracata da yöneliyor. Programımızın olumlu sonuçları görülmeye devam ettikçe uluslararası sermaye girişinin vadesi daha da uzayacaktır. Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin portföy tercihleri ve artan dış kaynak girişi rezervlerimizin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor. Program hedeflerimiz doğrultusunda makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz."


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2428,44 0,78%
  • ALTIN ONS 2343,2 0,62%
  • BIST 100 10723,13 -0,64%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,082 0,09%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3694 -0,25748%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,5095 -2,2249%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2421 0,184%
  • EURO/DOLAR 1,0847 0,3135%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9731 0,2073%
  • STERLIN/DOLAR 1,27249 0,21303%
Günün En Çok Okunanları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
BofA'dan TL'de uzun pozisyon önerisi
BofA'dan TL'de uzun pozisyon önerisi
Özyaşar Tel (OZYSR) halka arzı kaç gün sürecek? Kaç lot dağıtacak? Şirket ne iş yapıyor?
Özyaşar Tel (OZYSR) halka arzı kaç gün sürecek? Kaç lot dağıtacak? Şirket ne iş yapıyor?
Tüpraş bilanço ve hedef fiyat analizi (İş Yatırım)
GERİ
İLERİ
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
BofA'dan TL'de uzun pozisyon önerisi
Borsanın yeni şirketi kapasite artışını KAP'a bildirdi
En son 1907'de görülmüştü... Tek tüyü 28 bin dolara satıldı
'Bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyoruz'
BofA'dan TL'de uzun pozisyon önerisi
Özyaşar Tel (OZYSR) halka arzı kaç gün sürecek? Kaç lot dağıtacak? Şirket ne iş yapıyor?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL