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Bakan Şimşek'e göre herkesin edinmesi gereken beceri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplumun tüm kesiminin "finansal okuryazar" olmasının önemine dikkat çekerek, "Finansal okuryazarlık, geleneksel okuryazarlık kadar, yani sayısal ve normal okuryazarlıktan sonra bence en önemli beceridir. Bu çağda 7'den 70'e herkesin bu beceriyle donatılması zaruridir, gereklidir" dedi.

22 Mayıs 2024 | 15:42
Bakan Şimşek'e göre herkesin edinmesi gereken beceri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) koordinasyonunda kurulan Finansal Okuryazarlık Platformu'nun Bakanlıkta gerçekleştirilen tanıtımına katıldı.

Finansal okuryazarlığın temel eğitimin bir parçası olması gerektiğine işaret eden Şimşek, Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planı'nda, temel eğitimde finansal okuryazarlığını önemli bir bileşen olduğunu vurguladıklarını anımsattı.

Şimşek, SPK ve Milli Eğitim Bakanlığının, finansal okuryazarlığın müfredata temel bir alan olarak konulması hususunu çalıştığını bildirerek, "Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla da özellikle ev kadınlarının, genel anlamda hepimizin finansal okuryazar olması konusunda ne yapılabileceği yönünde protokol çalışması var." ifadesini kullandı.

 "7'den 70'e herkesin bu beceriyle donatılması zaruri"

Bakan Şimşek, borsada hisse alıp-satan vatandaşların "borsada oynuyorum" tabirini kullandığına işaret ederek, borsanın oyun alanı olmadığını, buranın yatırım yapılan bir alan ve platform olduğunu, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararların verilmesi gerektiğini bildirdi.

Toplumun tüm kesiminin "finansal okuryazar" olmasının önemine dikkati çeken Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Finansal okuryazarlık, geleneksel okuryazarlık kadar, yani sayısal ve normal okuryazarlıktan sonra bence en önemli beceridir. Bu çağda 7'den 70'e herkesin bu beceriyle donatılması zaruridir, gereklidir. Buradan vatandaşlarımıza tekrar seslenmek istiyorum, kolaycı para kazanma yolları genelde tehlikelidir, risklidir. Birileri size çok yüksek getiri vadediyorsa, mutlaka o son derece riskli bir faaliyettir, uyarı açısından söylüyorum, tüyolar ve duyumlarla hareket etmeyelim, gelin Sermaye Piyasası Kurulumuzun Finansal Okuryazarlık Platformu'na uğrayın ve eğitim alın. Hiç olmazsa bir farkındalık oluşur ve bazı konseptleri daha iyi anlamanıza yardımcı olur."

 

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