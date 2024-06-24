Hazine ve Maliye Bakanlığındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Yaklaşık 4,5 saat süren görüşmenin ardından Bakan Şimşek, Karatepe'yi aracına kadar uğurladı.

KARATEPE: 4 ANA TALEP İLETTİK

Karatepe görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

“Biz iktidarın milletin yaşadığı ekonomik yıkımdaki sorumluluğuna ortak olacak değiliz.” diyen CHP’li Karatepe, “Bir temsil ettiğimiz kitlelerin haklarını savunmak ve bedeli ödeyenin vatandaş olmaması için bu görüşmeyi gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e 4 ana talep ilettiklerini anlatan CHP’li Karatepe, “Asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarına ciddi şekilde artış yapılması, tarımsal desteklerin artırılarak yüzde 1 oranında çiftçilere ödenmesi ve ekonomide önemli sorunlardan birisi olarak gördüğümüz vergide adaletsizliğin giderilmesi.” ifadelerini kullandı.

Karatepe, “Ancak 4 saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük.” diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ ZORUNLULUK"

Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemde, asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını reddettiklerini söyleyen Karatepe, “Bu artışın yapılmasının bir zorunluluk olduğunu, sayın bakana ifade ettik.” dedi.

Emekli aylıklarında artışın zorunluluk olduğunu ifade eden Karatepe, “Yasadan gelen enflasyon kadar artışı yapmak zorunda olsalar da biz bunun yeterli olmadığını, bunun üzerinde bir artış yapılmasını, büyüme rakamı kadar ilave artış yapılması gerektiğini söyledik.” şeklinde konuştu.

Durumun memur emeklileri açısından çok daha olumsuz olduğunu ifade ettiklerini söyleyen Karatepe, şöyle devam etti:

“Memur emekli aylıklarındaki artış; enflasyon farkı+sözleşmeden gelen diye bir ifade kullanılıyor biliyorsunuz… Yılın ilk yarısında sözleşmeden gelen kısım, ilk 6 ayda ortaya çıkacak enflasyon verisinden düşüldükten sonra, ikinci 6 aylık döneme gelen döneme gelen sözleşme farkı eklenecek. Böyle bir uygulamanın yapılması durumunda memur emeklilerinin alacağı ücret artışı yüzde 20 seviyesinde kalacaktır. Bunun yetersiz olduğunu ifade etmek isterim.”