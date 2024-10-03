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Bakan Şimşek: İmalattaki daralma geçici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İmalat sanayi daralmaya işaret ediyor ama bu geçici” açıklamasında bulundu.

03 Ekim 2024 | 10:30
Bakan Şimşek: İmalattaki daralma geçici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, T24 Yıllık Konferansları’nda açıklamalarda bulundu.

Şimşek, reel ekonomide yavaşlama ve bazı alanlarda daralmanın olduğunu söylediği konuşmasında, hala ılımlı büyümenin söz konusu olduğunu kaydetti.

“İmalat sanayi daralmaya işaret ediyor ama bu geçici” diyen Şimşek, dezenflasyonun aynı hızda olmasa da süreceğini ve hizmet enflasyonundaki katılığın zamanla aşılacağını söyledi.

Enflasyonda baz etkisiyle hızlı bir düşüş olduğunu belirten Şimşek, "Kalıcı düşüş için şartlar oluşuyor" ifadesini kullandı.

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