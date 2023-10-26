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Bakan Şimşek, Suudi Arabistan temaslarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan temasları kapsamında katıldığı "Yeni Pusula" temalı 7. Geleceğe Yatırım Girişimi etkinliğine ilişkin, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin ve yatırımların daha da geliştirilmesi yönünde samimi bir istek ve çabaya tanık olduk." ifadesini kullandı.

26 Ekim 2023 | 14:30
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Bakan Şimşek, Suudi Arabistan temaslarını değerlendirdi

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Riyad'da katıldığı "Yeni Pusula" temalı 7. Geleceğe Yatırım Girişimi programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Organizasyona katılmaktan mutluluk duyduklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Olağanüstü organizasyon ve sıcak misafirperverliğinden dolayı Suudi Arabistan Krallığı'nı tebrik etmek istiyorum. Etkinlik büyük bir başarıydı. Sevgili dostum Sayın Mohammed Al-Jadaan (Maliye Bakanı) ve Sayın Khalid El-Falih (Yatırım Bakanı) dahil olmak üzere verimli ikili toplantılar gerçekleştirdik. Ayrıca dünyanın dört bir yanından kurumsal liderler ve bankacılarla çok sayıda etkileşimde bulunduk. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin ve yatırımların daha da geliştirilmesi yönünde samimi bir istek ve çabaya tanık olduk. Ayrıca, son 50 yılda 135 ülkede 486 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla tamamlamış olan Türk müteahhitlerin katılımı ve onların hoş karşılanması yönelimlerini duymak bizi memnun etti."

Turizmde işbirliği mesajı

Türkiye'nin turizmde dünyanın en iyi 4'üncü destinasyonu olduğunu vurgulayan Şimşek, kardeş Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için bu deneyim zenginliğinden yararlanılması gerektiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, "Geçtiğimiz birkaç gün boyunca Suudi Arabistan'ın inanılmaz ivmesine ve keşfedilmemiş potansiyeline ilk elden tanık olduk. Bu harika bir haber. Daha istikrarlı, huzurlu ve müreffeh bir bölge herkesin çıkarınadır." ifadesini kullandı.

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