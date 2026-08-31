Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 31 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimi öne çıkıyor. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole’daki açıklamalarının ardından faiz artırım ihtimalinin güçlenmesi, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Yatırımcıların odağında ise güncel alış ve satış rakamları bulunuyor.
Peki, bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç liradan işlem görüyr? İşte 31 Ağustos 2026 Pazartesi altın fiyatlarında son durum...
6 31 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını fiyatları
Alış: 43.953 TL
Satış: 44.718 TL