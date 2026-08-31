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Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 31 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole'da verdiği enflasyon ve para politikasına ilişkin şahin mesajların ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Faiz artırımına yönelik beklentilerin güçlenmesi değerli metal üzerinde baskı oluştururken, yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 31 Ağustos 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 31 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimi öne çıkıyor. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole’daki açıklamalarının ardından faiz artırım ihtimalinin güçlenmesi, altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Yatırımcıların odağında ise güncel alış ve satış rakamları bulunuyor. 

Peki, bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç liradan işlem görüyr? İşte 31 Ağustos 2026 Pazartesi altın fiyatlarında son durum...

1 Ons altın fiyatları 31 Ağustos 2026

Ons altın fiyatları 31 Ağustos 2026

Alış: 4.434,36 dolar

Satış: 4.434,98 dolar

2 31 Ağustos 2026 gram altın ne kadar oldu?

31 Ağustos 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.889,52 TL

Satış: 6.890,34 TL

3 31 Ağustos 2026 çeyrek altın ne kadar?

31 Ağustos 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 11.054 TL

Satış: 11.206 TL

4 31 Ağustos 2026 yarım altın fiyatları

31 Ağustos 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 22.143 TL

Satış: 22.418 TL

5 31 Ağustos 2026 tam altın ne kadar oldu?

31 Ağustos 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 44.741,14 TL

Satış: 44.642,68 TL

6 31 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

31 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 43.953 TL

Satış: 44.718 TL

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