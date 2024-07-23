ARA
Bist 100
11104,94
-0,61%
Bist 100
Dolar/TL
32,9399
0,0892%
Dolar/TL
Euro/TL
35,8656
0,0613%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0877
-0,1318%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2547,24
0,45%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Şimşek'ten swap mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü belirterek, "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi." ifadesini kullandı.

23 Temmuz 2024 | 09:43
Son Güncellenme: 23 Temmuz 2024 | 10:19
Bakan Şimşek'ten swap mesajı

Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stokuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Kararlılıkla uyguladıkları program sayesinde risklerin azaldığını, finansal piyasalarda da normalleşmenin sürdüğünü bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak."

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2547,24 0,45%
  • ALTIN ONS 2405,24 0,34%
  • BIST 100 11104,94 -0,61%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,907 -0,719%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37648 0,05597%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,31 -0,6455%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,9399 0,0892%
  • EURO/DOLAR 1,0877 -0,1318%
  • EURO/TURK LIRASI 35,8656 0,0613%
  • STERLIN/DOLAR 1,29237 -0,06495%
Borsa Haberleri
Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
MKK’dan Pasifik GYO (PSGYO) bedelsizi hakkında açıklama
MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama
Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
Yükselen Çelik'ten (YKSLN) bedelsiz açıklaması
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
GERİ
İLERİ
Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
MKK’dan Pasifik GYO (PSGYO) bedelsizi hakkında açıklama
MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama
Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
Yükselen Çelik'ten (YKSLN) bedelsiz açıklaması
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL