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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: En zoru geride kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Enflasyonda en zoru geride kaldı. Tutarlılığı olan güçlü bir program uyguluyoruz." dedi.

11 Temmuz 2024 | 14:13
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2024 | 15:02
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: En zoru geride kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Programın en önemli hedeflerinden birisi sürdürülebilir büyümedir. Bugün net ihracat katkısının pozitife döndüğü, iç talep makul düzeyde devam etti. İyi bir büyüme patikasıyla karşı karşıyayız.

Önemli hedeflerden diğer sürdürülebilir cari açık.

Cari açığı endişe kaynağı olmaktan çıkartacağız. Kalıcı olabilmesi için yapısal dönüşüme ihtiyaç var. Diğer bir konu mali disiplinin yeniden tesis edilmesi.

Deprem hariç açığın milli gelire oranı sadece yüzde 1,6. Depremin gerektirdiği harcamaları bir kenara bırakırsanız mali disiplinde bir sorun yok. Açığın kendisi bir itki yaratıyor.

Enflasyonla mücadele açığı aşağı çektiğimiz takdirde Merkez Bankası'nın elini güçlendirmiş olacağız.

Kur riskini azalttık, borçlanmanın vadesini artırıyoruz.

Uluslararası rezervlerde tarihi bir düzeltmeyle karşı karşıyayız. Bankalarla swapı neredeyse kapattık.

Swap hariç net rezerv eksi 61 milyar dolardan artı 18 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Net rezervlerdeki düzelme 80 milyar dolar civarına ulaştı. Daha önce bu türden iyileşmeyi 11 yılda sağlamışız, bu iyileşme bir yılda sağlandı.

"KKM'den çıkış çok daha hızlanacak"

KKM 60 milyar doların altına indi. Temmuzda KKM'den çıkış çok daha hızlanacak.

Türkiye'nin istikrar ve reform programı ile birlikte risk priminde dramatik bir düşüş yaşanmıştır.

Son 1 yılda risk priminde daralma 450 puan civarında, benzer ülkelere göre risk priminde muazzam iyileşme var.

"Dış kaynağa erişimde sorun ortadan kalktı"

Dış kaynağa erişimde sorun ortadan kalktı. Türkiye'nin makul maliyetlerle dış kaynağa erişiminde sorun, önemli ölçüde ortadan kalktı.

Rezervlerdeki artışın büyük bir kısmı vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin programa olan güveni nedeniyle dövizden TL'ye geçişle açıklanır, üçte ikisinden fazlası bu.

Enflasyonda en zoru geride kaldı. Tutarlılığı olan güçlü bir program uyguluyoruz.

Para politikası geciklemi bir şekilde dezenflasonu şekillendiriyor. Para politikasının inşası zaman alıyor. Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek. Yıl sonunda enflasyonda yüzde 42'ye kadar toleransımız var

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Babacan Holding halka arz planını açıkladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket
Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
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