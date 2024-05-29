Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Mali genişleme üzerinden enflasyonun yaratılmamasını sağlarken bir taraftan da gerekirse fazla likiditenin piyasadan çekilmesi konusunda Merkez Bankamızla yakın çalışacağız, ne gerekiyorsa yapacağız.

Bizim hedefimiz cari açığı kalıcı şekilde yüzde iki buçuğun altına çekmek.

Yakında swap hariç pozitif rezerv noktasında olacağız, çok yakınız. Rezervle ilgili kaygılar önemli ölçüde Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak.

Küresel arka plan herhangi bir programın başarısında etkili.

Ayrıntılar geliyor