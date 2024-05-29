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  • Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması: 'Türkiye'nin gündemi olmaktan çıkacak'

Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması: 'Türkiye'nin gündemi olmaktan çıkacak'

Şimşek, "(TCMB rezervleri) Yakında swap hariç pozitif rezerv noktasında olacağız, çok yakınız. Rezervle ilgili kaygılar önemli ölçüde Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak" dedi.

29 Mayıs 2024 | 13:16
Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması: 'Türkiye'nin gündemi olmaktan çıkacak'

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle: 

Mali genişleme üzerinden enflasyonun yaratılmamasını sağlarken bir taraftan da gerekirse fazla likiditenin piyasadan çekilmesi konusunda Merkez Bankamızla yakın çalışacağız, ne gerekiyorsa yapacağız.

Bizim hedefimiz cari açığı kalıcı şekilde yüzde iki buçuğun altına çekmek.

Yakında swap hariç pozitif rezerv noktasında olacağız, çok yakınız. Rezervle ilgili kaygılar önemli ölçüde Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak. 

Küresel arka plan herhangi bir programın başarısında etkili.

 

Ayrıntılar geliyor 

 

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