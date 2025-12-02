ARA
DOLAR
42,45
0,01%
DOLAR
EURO
49,47
0,14%
EURO
GRAM ALTIN
5731,67
-0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
11059,97
-0,57%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakan Şimşek, Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüşü yorumladı

Bakan Şimşek, Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüşü yorumladı

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) yaklaşık 7,5 yılın en düşük seviyesine düşmesini değerlendiren Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi programı sayesinde güçlenen finansal istikrarın söz konusu iyileşmede etkili olduğunu kaydetti.


Bakan Şimşek, Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüşü yorumladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 233 baz puana inerek Mayıs 2018'den en düşük seviyeye gerilemesini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" ifadelerini kullandı.

"Dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Mehmet Şimşek, şu açıklamalarda bulundu:

"Risk primimiz (CDS) 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi.

Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı."

İlgili Haberler
Türkiye'nin risk primi 5 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye'nin risk primi 5 yılın en düşük seviyesinde
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL