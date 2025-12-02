Bakan Şimşek, Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüşü yorumladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 233 baz puana inerek Mayıs 2018'den en düşük seviyeye gerilemesini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Mehmet Şimşek, şu açıklamalarda bulundu:

"Risk primimiz (CDS) 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi.

Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı."