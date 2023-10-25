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Bakan Şimşek: Yabancı yatırımlar geri dönecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımların geri döneceğini söyledi. Şimşek, programın sürekliliği konusundaki endişelerin yersiz olduğunu belirtti.

25 Ekim 2023 | 14:40
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Bakan Şimşek: Yabancı yatırımlar geri dönecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkelerinde yatırımcı temaslarına devam ediyor.

Bloomberg News'in geçtiği habere göre, Şimşek, sermaye girişlerinin Türk Lirası'nda reel değer kazancı yaratacağını belirtti.

Şimşek,, "Yabancı yatırımlar geri dönecek ama zaman alacak." diye konuştu.

Yeni ekonomi programına ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, "Programın sürekliliği konusundaki endişeler yersiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, hafta başında Körfez ülkeleri turuna çıkmıştı. Önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne ardından da Katar'a ziyarette bulundu.

Şimşek'in son durağı ise Suudi Arabistan olacak.

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