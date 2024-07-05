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  • Bakan Yumaklı duyurdu, 1 milyar 879 milyon lira ödeme hesaplara yattı

Bakan Yumaklı duyurdu, 1 milyar 879 milyon lira ödeme hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 879 milyon 139 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

05 Temmuz 2024 | 19:13
Bakan Yumaklı duyurdu, 1 milyar 879 milyon lira ödeme hesaplara yattı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı. Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını bildiren Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti: "Tarım sigortaları prim desteği 1 milyar 861 milyon 119 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 7 milyon 405 bin 130 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 5 milyon 725 bin 429 lira, hububat baklagil-dane mısır desteği 3 milyon 261 bin 741 lira ve toprak analizi desteği 1 milyon 627 bin 700 lira olmak üzere, toplam 1 milyar 879 milyon 139 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."


 

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Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (4 Temmuz)
SPK bülteninden: 1 bedelsiz onayı var
Migros haziranda açılan ve toplamdaki mağaza sayısını duyurdu
Coca Cola (CCOLA) bedelsiz kararını duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk bildirimi
Sinpaş GYO (SNGYO) temettü kararını duyurdu
İlk yarıda 22 şirket halka arz edildi: En çok talep gelen 3 halka arz
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