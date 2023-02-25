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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli personel alacak: Başvuru detayları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli personel alacak. Peki, başvuru nasıl yapılıyor? İşte detaylar

25 Şubat 2023 | 14:24
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli personel alacak: Başvuru detayları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 16 Destek Personeli, 3 Teknisyen ve 6 Büro Personeli alınacak.

İlan.gov.tr'de yer alana ilana göre başvurular, 1 Mart 2023 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp 15 Mart 2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecek.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız 

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