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Bakanlıktan Lübnan uyarısı geldi

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali nedeniyle, vatandaşlardan elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve Lübnan'da bulunan vatandaşların ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

04 Ağustos 2024 | 23:50
Bakanlıktan Lübnan uyarısı geldi

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali olduğu vurgulandı. Türk vatandaşlarının "elzem" olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilen açıklamada, "Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır." ifadelerine yer verildi. 
Açıklamada, ayrıca gelişmelerin Bakanlık ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin yararlı olacağının altı çizilerek, acil durumlar için elçiliğin telefon numarasına yer verildi. Acil durumlar için Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin telefon numaraları: +961 3 944 904 / +961 70 622 012


 

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Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu
Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu
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