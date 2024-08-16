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Bakanlıktan 'pazartesi' uyarısı... Kavrulacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklendiğini duyurarak, günün en sıcak saatleri olan 11 ilâ 16 saatleri arasında dikkatli olunması çağrısı yaptı.

16 Ağustos 2024 | 13:06
Son Güncellenme: 16 Ağustos 2024 | 13:14
Bakanlıktan 'pazartesi' uyarısı... Kavrulacağız

Bakanlığın  X'teki (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklendiği kaydedildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: 

  • Sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ilâ 3 derece,
  • Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
  • Aşırı sıcaklıklar nedeniyle  vatandaşlarımızın, ormanlarımızda yangın riskine karşı çok dikkatli olmaları;,
  • Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ilâ 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini şöyle: 

 

 

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Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
Gündoğdu Gıda'dan halka arz açıklaması... Bugün başlıyor
Kıraç Galvaniz halka arzında talep toplama başladı: Kaç lot dağıtacak? Hisse fiyatı ne?
Bir şirketten daha halka arz başvurusu
Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
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