Bakanlıktan 'pazartesi' uyarısı... Kavrulacağız

Bakanlığın X'teki (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklendiği kaydedildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ilâ 3 derece,

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlarımızın, ormanlarımızda yangın riskine karşı çok dikkatli olmaları;,

Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ilâ 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini şöyle: