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Bakanlıktan sosyal medyada yayılan 'güneşlenme vergisi' videosuna ilişkin uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka ile oluşturulmuş gerçek dışı içeriklere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

11 Temmuz 2024 | 01:30
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2024 | 01:45
Bakanlıktan sosyal medyada yayılan 'güneşlenme vergisi' videosuna ilişkin uyarı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Bakan Mehmet Şimşek’in bir yayınındaki açıklamalarına yapay zekayla eklenmiş sahte içeriğe ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın konuk olduğu bir yayına yapay zeka ile seslendirme eklendiği ve vergi konulu gerçek olmayan içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Sosyal medyada ve çeşitli internet mecralarında, Bakan Şimşek’in "güneşlenme vergisi alınacağı"nı söylemiş gibi gösteren sahte içerikler hızla yayılmıştı.

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Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
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