Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Düşüş genele yayıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyondaki düşüşün ulaştırma hizmetleri ve enerji dışında genele yayıldığını belirten Bakan Şimşek, savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatlarının enerji enflasyonunu artırarak dezenflasyon sürecini sınırladığına dikkat çekti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ekimde aylık enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 oldu.

"Enflasyon hedefleriyle uyumunu güçlendireceğiz"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, ekonomik aktivitenin dengeli seyri, enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerilemenin enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini şöyle ifade etti:

"Yıllık tüketici enflasyonu bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,8 oldu.



Enflasyondaki düşüş ulaştırma hizmetleri ve enerji hariç genele yayıldı. Bu dönemde yıllık enflasyon gıdada 7,1 puan, enerji ve gıda dışı mallarda 2,5 puan, hizmetlerde 7,9 puan geriledi. Ancak savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatları, enerji enflasyonunu 16,7 puan artırarak dezenflasyonu sınırladı.

Önümüzdeki dönemde ekonomik aktivitenin dengeli seyri, enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerileme, beklentilerde iyileşme ve hizmet enflasyonunda ataletin azalması enflasyondaki düşüşü destekleyecektir. Aynı zamanda gıda, konut ve enerjide arz yönlü politikalarımızı hızlandırırken yönetilen-yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumunu güçlendireceğiz."