ARA
Bist 100
10872,56
1,78%
Bist 100
Dolar/TL
32,5603
0,0329%
Dolar/TL
Euro/TL
35,2048
0,241%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0812
0,2118%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2466,97
0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bankacılık sektörünün net karı mayısta 233,6 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün net karı mayısta 233,6 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, mayıs sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 233 milyar 649 milyon lira olarak gerçekleşti.

04 Temmuz 2024 | 19:41
Bankacılık sektörünün net karı mayısta 233,6 milyar lira oldu

BDDK'nin Mayıs 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 3 trilyon 423 milyar 678 milyon lira artarak 26 trilyon 973 milyar 910 milyon liraya ulaştı.

  • Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 13 trilyon 522 milyar 282 milyon liraya, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 420 milyar 121 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşti.
  • Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 7,2 artarak 15 trilyon 920 milyar 832 milyon lira oldu.
  • Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 10,6 artışla 2 trilyon 381 milyar 582 milyon liraya ulaştı.
  • Mayıs sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 233 milyar 649 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,96 olarak kayıtlara geçti.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2466,97 0,05%
  • ALTIN ONS 2356,59 0,02%
  • BIST 100 10872,56 1,78%
  • DOLAR/JAPON YENI 161,226 -0,284%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36116 -0,18882%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89 0,9356%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5603 0,0329%
  • EURO/DOLAR 1,0812 0,2118%
  • EURO/TURK LIRASI 35,2048 0,241%
  • STERLIN/DOLAR 1,27598 0,14323%
Borsa Haberleri
Coca Cola (CCOLA) bedelsiz kararını duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk bildirimi
Sinpaş GYO (SNGYO) temettü kararını duyurdu
İlk yarıda 22 şirket halka arz edildi: En çok talep gelen 3 halka arz
Borsa İstanbul'da gong Seğmen Gıda için çaldı
Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması
THY ile IAE arasındaki anlaşmalar revize edildi
Borsada yılın ilk yarısı en çok kazandıran sektör
“Borsa yatırımcısının yüzde 75'inin yatırımı 50 bin TL altında”
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) temettü kararını duyurdu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
Mercan Kimya (MERCN) temettü kararını duyurdu
CW Enerji (CWENE) kesinleşen temettü kararını duyurdu
THY, Pegasus ve TAV yöneticileri anlattı
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşmeyi duyurdu
GERİ
İLERİ
Coca Cola (CCOLA) bedelsiz kararını duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk bildirimi
Sinpaş GYO (SNGYO) temettü kararını duyurdu
İlk yarıda 22 şirket halka arz edildi: En çok talep gelen 3 halka arz
Borsa İstanbul'da gong Seğmen Gıda için çaldı
Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması
THY ile IAE arasındaki anlaşmalar revize edildi
Borsada yılın ilk yarısı en çok kazandıran sektör
“Borsa yatırımcısının yüzde 75'inin yatırımı 50 bin TL altında”
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) temettü kararını duyurdu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
Mercan Kimya (MERCN) temettü kararını duyurdu
CW Enerji (CWENE) kesinleşen temettü kararını duyurdu
THY, Pegasus ve TAV yöneticileri anlattı
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşmeyi duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL