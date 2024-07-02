Başkonsolostan ihracatçılara Hong Kong önerisi

Evcin, AA muhabirine, 377 milyar dolar gayrisafi milli hasıla ve yaklaşık 50 bin dolar kişi başı gelirle Hong Kong'un insani gelişmişlik endeksinde üst sıralarda yer aldığını söyledi.

Hong Kong'un özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası mali sistemde başat konuma yükseldiğine işaret eden Evcin, burasının "Asya Yüzyılı" olarak tanımlanan 21. yüzyılda da küresel ekonomi bakımından önemli merkez olacağını bildirdi.

Evcin, köklü bankacılık ve sigortacılık geleneği bulunan Hong Kong'un uluslararası mali piyasalara tam entegre olduğuna dikkati çekerek, "Hong Kong Borsası, dünyanın en bilinen ve dinamik borsaları arasında yer alıyor. Hong Kong mali piyasalarında işlem gören varlıkların toplam tutarı yaklaşık 4 trilyon dolar. Ayrıca, serbest liman olma özelliğiyle ithalat ve ihracatta gümrük vergisi uygulanmayan Hong Kong, yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık dış ticaret hacmiyle Çin'in en önemli re-eksport merkezi konumunda bulunuyor." diye konuştu.

Hong Kong'un dünya deniz ticareti ve bağlantısallığı bakımından önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Evcin, Pekin yönetimi tarafından yaklaşık 11 yıl önce uygulamaya alınan "Kuşak ve Yol Girişimi"nde de burasının ayrıcalıklı konuma sahip olduğunu anlattı.

Evcin, Hong Kong'un dünya lojistik sektörü bakımından önemli bir operasyonel merkezi olduğuna işaret ederek, merkezi yönetimle eşgüdüm halindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti'nin hayata geçirdiği projelerle bölgenin Asya-Pasifik'te bağlantısallığın kalbi niteliği taşıyacağını dile getirdi.

Hong Kong yeşil devlet tahvilleri ihracında Asya'da birinci

Mali teknolojiler alanındaki araştırma-geliştirme projeleriyle Hong Kong'un teknolojik gelişmelere yön verebileceğini belirten Evcin, Hong Kong'un finansal piyasalarda yenilikçi yaklaşımların merkezi olacağını söyledi.

Evcin, Hong Kong Para Otoritesinin dünyada ilk resmi dijital para birimi projesini yürüttüğüne dikkati çekerek, "Blokzincir teknolojisi odaklı pilot uygulamayla 'elektronik Hong Kong doları'nın resmen kullanıma açılacak ilk para birimi olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hong Kong'un çevre duyarlılığı yüksek ve sürdürülebilirlik odaklı finansal ürünler konusunda da öncü olduğunu vurgulayan Evcin, "Yeşil devlet tahvilleri olarak (green bonds) bilinen borçlanma araçlarının ihracı konusunda Hong Kong, Asya'da birinci sırada yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatçılarımızın Hong Kong'a daha fazla ilgi göstermesini bekliyoruz"

Evcin, üretimin gayrisafi milli hasıla içindeki payının sadece yüzde 1 düzeyinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hong Kong ihracatçılara önemli fırsatlar sunuyor. Yaş sebze ve meyve, organik tarım ürünleri başta olmak üzere ihracatçılarımızın Hong Kong'a daha fazla ilgi göstermesini bekliyoruz. Türkiye ile Hong Kong arasındaki yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçek potansiyeli yansıtmıyor. Hong Kong, ana kara Çin pazarına giriş için de elverişli konumda. Hong Kong pazarında teveccüh gören ürünler, hızlı bir şekilde Çin pazarına girebiliyor. Bu bağlamda, Çin pazarını hedefleyen ihracatçılarımızın, öncelikle gümrük vergisi olmayan Hong Kong pazarını hedeflemesi oldukça isabetli olur."