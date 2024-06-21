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Bayram tatilinin ilk 6 günlük acı bilançosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 683 kişinin yaralandığını bildirdi.

21 Haziran 2024 | 11:05
Son Güncellenme: 21 Haziran 2024 | 11:06
Bayram tatilinin ilk 6 günlük acı bilançosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti.

Yerlikaya, dün 24 saatlik sürede ️meydana gelen 668 trafik kazasında, 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1133 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ekiplerin, 414 bin 776 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi,️ 39 bin 56 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 49 kişi hayatını kaybetti. 7 bin 683 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

 

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