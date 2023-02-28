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Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı

Afet sonrası bazı depremzedeler şehir merkezleri ağır hasar aldığı için daha dağlık alanlara gitmeyi tercih etti. Bu sebeple Hatay'daki köylerin nüfusu artmaya başladı.

28 Şubat 2023 | 01:35
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Bazı köylerde nüfus 20 kat arttı

Depremler nedeniyle şehir merkezlerinde evleri ağır hasar alanlar, zemini sağlam olduğu düşünülen yüksek rakımlı köylere gitti.

TRT Haber'in haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yassıkonak köyü de onlardan bir tanesi. Köyün nüfusu yaklaşık 20 kat arttı. Depremden önce 100 olan köyün nüfusu 2 bine kadar çıktı.

Bir çok kişinin köye geldiğini belirten depremzede Servet Cüneydioğlu, "Önce şaşkınlık içerisinde Antakya'da gezindik. Sonradan kendi ata toprağımıza sığınmak zorunda kaldık. Birçok memur arkadaşımız orada ikamet etmekteydi bu depremden dolayı birçoğu gelip buraya sığındı" diyor.

''Çok kötü anlar yaşadık orada''

Köyde bazı evlerde 7-8 aile barınıyor. Memleketine göç edenler yanlarında komşularını da getiriyor.

Zeynep Cüneydioğlu şunları söylüyor:

"Çok kötü anlar yaşadık orada.  Deprem bitmedi bir de orada sık sık olmaya başladı. Sonra akşamdan sonra geldik buraya. Oradaki komşularımızı da misafir etmek zorunda kaldık. Çünkü onların da gidecek yeri yoktu" 

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