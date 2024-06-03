BeautyEurasia’dan dış ticarete büyük destek

Türk ekonomisinin lokomotif sektörleri için fuarlar düzenleyen ICA Events tarafından organize edilen 19. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia, 12 Haziran’da İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. Avrasya pazarına açılan en önemli kapılardan biri olan BeautyEurasia, sektörün gelişimine katkıda bulunarak Türkiye’nin bu alanda uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yeni ihracat fırsatlarına ev sahipliği yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunacak BeautyEurasia ile ilgili değerlendirmede bulunan BeautyEurasia Fuar Direktörü Filiz Mehmedova, “Hem ithalat hem de ihracat rakamlarında önemli bir ilerleme kaydeden Türkiye, dünya genelinde dış ticaret hacmi en yüksek ülkeler arasında yer alıyor. 2024 yılının ilk çeyrek döneminde Türkiye’nin kozmetik ürünleri ithalatı yüzde 9,8 artarak 403,6 milyon dolara ulaşmıştı. Kozmetik ürünleri ihracatında ise aynı dönemde yüzde 2,9 oranında, 668,7 milyon dolarlık bir yükseliş gerçekleşti. Temizlik ve hijyen ürünleri ise hem ihracat hem de ithalat tarafında en büyük paya sahip olmasıyla dış ticarette öne çıkıyor. Elde edilen ihracat verileri; Türkiye’nin, kozmetik sektöründe önemli bir üretim ülkesi olarak yükselişini sürdürdüğünü kanıtlar nitelikte. Türkiye ve Avrasya'nın en büyük kozmetik fuarlarından biri olan BeautyEurasia, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlarken; güçlü bölgesel ağı ile Türkiye için yeni iş, ortaklık ve ihracat fırsatları yaratmaya bu yıl da devam edecek. Türkiye’nin 2023 yılında kozmetikte önemli bir üretim ülkesi olarak öne çıkması da fuara ilgiyi artıran bir diğer faktör. Stant satışlarımızın %95’ini ise şimdiden tamamladık” açıklamasında bulundu.

Rusya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan, Hindistan, İtalya, İsviçre, Ukrayna, Japonya ve Çin gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeye ev sahipliği yaparak güzellik sektörünün buluşma noktası olacak BeautyEurasia’ya; Kore, Çin, Tayvan, Macaristan, Mısır ve Rusya pavilyon olarak katılıyor. Türkiye ve Avrasya’nın en büyük kozmetik fuarlarından biri olan BeautyEurasia’da katılımcıların tanıtım faaliyeti harcamalarına bu yıl da Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 50 oranında destek sağlanıyor.

Türkiye’deki çok önemli firmaların yanı sıra yurt dışından da çok güçlü bir katılım talebi ve ilginin olduğunun altını çizen BeautyEurasia Fuar Direktörü Filiz Mehmedova, “Türkiye ve Avrasya bölgesindeki sektörün global ve bölgesel gelişim alanlarının tartışılmasını ve bilgi alışverişini sağlayarak, yeni fikir ve ürünlerin tanıtımına yönelik verimli bir platform sunuyoruz. Bu sayede BeautyEurasia, yıllar içinde sektör için bir çekim noktası haline geldi. 2023’te 128 ülkeden 19.799 ziyaretçiyi ağırladık, %27’si yabancı ziyaretçiydi. Yabancı ziyaretçi sayımızdaki artış öngörümüz gerçekleştiği takdirde bu yılki fuarın ülke ekonomisine daha da büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, dünyanın önde gelen birçok seçkin kozmetik ve güzellik markasının yer aldığı BeautyEurasia 2024’te katılımcıları benzersiz bir VIP Alım Heyeti Programı ile buluşturmaya hazırlanıyoruz. Bu sene aralarında Rusya, Mısır, Cezayir, Suudi Arabistan, Kenya, Özbekistan, Hindistan, Sırbistan, İspanya, Polonya, Meksika, Kolombiya ve Mauritius gibi önemli ülkelerin de bulunduğu 60 ülkeden 600’ün üzerinde VIP alıcı, Beauty Eurasia VIP Alım Heyeti Programı kapsamında fuarda yer alacak. %50 yabancı, %50 yerel katılımcı şeklinde bir katılımcı dağılımı olmasını bekliyoruz” dedi.

Türk ekonomisinin önde gelen sektörleri için fuarlar düzenleyen ICA Events tarafından organize edilen 19. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia; bu yıl, geçen yıla göre %30 daha büyük bir alanda gerçekleşecek, daha yeni ve geniş salonlarda düzenlenecek.

Büyük bir ilgiyle beklenen fuar, 13 Haziran akşamında BeautyEurasia Mükemmelik Ödülleri’ne de ev sahipliği yapacak. İFM Ana Fuaye “İkili İş Görüşmeleri” alanında, özel bir kokteyl eşliğinde gerçekleşecek törende, katılımcılar stant tasarımı, ürün sergileme, ağırlama performansı kategorilerinde değerlendirilecek. İlgili kategorilerin yanı sıra ICA Events tarafından teşvik ödülü sunulacak kategoriler ise katılımcı operasyonunda örnek performans, ICA Connect kullanımında aktif profil, ortak pazarlama aktivitelerinde üstün etkileşim olarak açıklandı.

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