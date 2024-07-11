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Bedelli askerlik ücreti açıklandı

Bedelli askerlik zammı belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruda “Bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 olmuştur.” denildi.

11 Temmuz 2024 | 12:30
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2024 | 12:31
Bedelli askerlik ücreti açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 lira olduğunu bildirdi.

Bedelli askerlik ücretiyle ilgili ise şu açıklama yapıldı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

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Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
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